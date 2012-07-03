На этой сессии закон о налоге на роскошь не примут

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что на этой сессии не будет принят закон о налогообложении богатства и предметов роскоши.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По словам А.Ефремова, в парламенте зарегистрированы 4 соответствующих законопроекта.

Как сказал А.Ефремов, профильный комитет ВР не принял положительного решения ни по одному из этих законопроектов.

А.Ефремов считает, что данные законопроекты будут рассмотрены в сессионном зале, и возможно, будет принято решение, чтобы на базе одного или двух законопроектов рабочая группа подготовила согласованный законопроект, который бы вобрал в себя все положительные моменты из четырех зарегистрированных.

Он не исключает, что уже в сентябре, то есть на следующей сессии парламента, закон будет принят.