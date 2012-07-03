На подготовку Харьковской области к Евро-2012 было использовано более 13 млрд грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Юрия Сапронова.

По его данным, за 2008 - 2012 годы финансирование областной целевой программы по подготовке Чемпионата Европы по футболу 2012 года составляет 13 млрд 658 млн. грн.

«Из государственного бюджета было выделено 3 млрд 432 млн грн, из местных бюджетов - 1 млрд 195 млн грн., в том числе 923 млн грн - из городского бюджета и 272 млн грн - из областного. 9 млрд 29 млн грн получено из других источников, самые большие из которых - «Южная железная дорога», которая выделила 5 млрд 250 млн грн, «Укравтодор» – 968 млн грн и группа компаний DCH - 2 млрд 393 млн грн», - сообщил Ю.Сапронов.

***

В Харькове футбольные болельщики во время Евро-2012 оставили более 11 млн евро

Во время Евро-2012 в Харькове футбольные болельщики оставили более 11 млн евро, сообщил Ю.Сапронов.

При этом он отметил, что подводить итоги финансовых поступлений от Евро-2012 рановато, но уже сегодня предварительно можно сказать, что в ходе поездок на матчи европейского первенства в Харькове один болельщик потратил около 100 евро.

Ю.Сапронов отметил, что матчи на харьковском стадионе «Металлист» посмотрели более 110 тысяч болельщиков.

По предварительным данным, общая сумма средств, которые потратили болельщики, может составить 11 млн евро. Это расходы на проживание, транспорт, сувениры, питание.

Ю.Сапронов сообщил, что полная и детальная информация об экономическом эффекте будет представлена, приблизительно, через месяц.

Как сообщал УНИАН, в Харькове прошли три матча группового этапа Евро-2012: 9 июня играли Нидерланды - Дания, 13 июня Нидерланды - Германия, 17 июня Нидерланды - Португалия.