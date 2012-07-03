Экономический эффект для Киева от Евро-2012 будет известен лишь в августе - Попов

Экономический эффект для Киева от проведения Евро-2012 будет известен лишь в августе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после совещания по подведению итогов проведения Евро-2012 в Киеве заявил председатель КГГА Александр Попов, комментируя озвученные вчера данные о том, что от Евро-2012 Киев получил 85 млн грн.

«Это субъективный момент. Можно подсчитать 100 млн, можно – 200, можно – 30. Я думаю, что над этим нужно будет поработать, поскольку отчетность предприятий будет в конце месяца, и по результатам июля мы посмотрим. То, что есть рост, безусловно, есть, но подсчитать конкретно – работа непростая. Я думаю, что в августе сможем выйти с какими-то результатами более точными», - сказал А.Попов.

Отвечая на вопрос, каким образом столичная власть должна распорядиться 1 млн евро, выделенным УЕФА, он сказал, что, в первую очередь, эти средства пойдут на благоустройство Крещатика в той его части, где находилась фан-зона.

По словам А.Попова, реконструкция центральной улицы Киева к Евро-2012 не проводилась именно с учетом того, что после чемпионата ее нужно будет снова приводить в порядок.