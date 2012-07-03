На межбанке торги закрылись ростом котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0835/8,0890, к 12:00 сузился спрэд - 8,0840/8,0880. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,0880/8,0925 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2470/0,2485, к 12:00 цены составили 0,2484/0,2488. К закрытию цены достигли уровня 0,2487/0,2491. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,4000 (-0,2100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2575/1,2613.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1500/10,2200, к 12:00 спрэд сузился - 10,1871/10,1961. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,1800/10,1896.