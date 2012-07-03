Азаров: украсть на Евро 10 млрд долл. было бы невозможно, так как потрачено только 40 млрд грн

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что невозможно было бы разворовать при подготовке к Евро-2012 10 млрд долларов, поскольку потрачено было только 40 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил на встрече представителей парламентского большинства, которая проходит в сессионном зале.

По его словам, оппозиция «занимается злопыхательством и рассказывает, что 10 млрд долл разворовали».

«Ну, ни грамотно просто ребята выступают, потому что мы всего потратили порядка 40 млрд грн, что в переводе на доллар будет около 5 млрд долл. При всем желании разворовать 10 млрд долл не получилось бы», - подчеркнул Н.Азаров.

По его словам, при подготовке к Евро-2012 даже в 30-градусные морозы строились необходимые объекты. Он подчеркнул, что «мы могли бы 40 млрд грн «размазать» и не заметили бы».

При этом в сессионном зале начался смех и реплики.

В ответ Н.Азаров сказал: «Запросто, поверьте, я знаю, что говорю».

После этого в зале был смех.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля, на заседании парламента народный депутат, председатель совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк заявил, что оппозиция требует создания временной следственной комиссии Верховной Рады, которая расследует, куда были потрачены 10 млрд долларов, поступившие на строительство объектов Евро-2012 «из карманов 46 млн украинцев».

По словам А.Яценюка, проведя Евро-2012, «украинцы прошли тест на европейскость». «Мы действительно доказали, что мы - европейское государство. Однако, украинская коррумпированная и авторитарная власть такой тест на европейскость не прошла», - убежден А.Яценюк.

Комментируя это заявление лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, назвал его «ложью и провокацией».