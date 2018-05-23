НБУ нацелился на полный контроль платежных систем

Разработанный Нацбанком законопроект относительно функционирования платежных систем и развития безналичных расчетов (№10656) получил широкий общественный резонанс.

Дискуссии экспертов и игроков рынка по поводу документа, нацеленного на полный контроль со стороны НБУ электронных платежей, не стихают. Поэтому УНИАН, писавший недавно о грядущих изменениях в финансовой сфере, возвращается к этой теме.

Как уверяют игроки финансового рынка, необходимость понятного и честного законопроекта в сфере безналичных платежей не вызывает сомнений. Более того, они уже много лет живут ожиданием такого профильного закона. Установление прозрачных правил способствовало бы реальному развитию данного рынка, эффективному функционированию платежных систем, расширению сферы безналичных расчетов и модернизации национальной платежной инфраструктуры. Поэтому в начале игроки с энтузиазмом восприняли инициативы регулятора разработать такой документ и пытались активно участвовать в этом. Комментарии к законопроекту давали как платежные системы, так и украинские банки, и ведущие бизнес-ассоциации, среди которых Американская Торговая Палата и Европейская бизнес ассоциация. Однако в худших традициях отечественного законотворчества публичное обсуждение документа свелось к созданию видимости открытого процесса, и рациональные доводы бизнеса услышаны не были. Как результат, в преддверии парламентских каникул, когда для качественного ознакомления с законопроектом и его обсуждения в комитетах Рады фактически не остается времени, он был поспешно зарегистрирован и, мягко говоря, неприятно удивил участников рынка.

Несмотря на всем замечаниям и предложениям банковского сообщества, вместо мер по стимулированию рынка регулятор предложил тотальный контроль и чрезмерную регуляцию сектора электронных платежей при отсутствии четко определенных правил функционирования рынка.

Кроме непонятного содержания ряда статей, что само по себе говорит о непрозрачных правилах и монополизации рынка безналичных расчетов, участников индустрии возмутил сам подход к процессу создания законопроекта – без обсуждений и консультаций с представителями основных игроков рынка, в частности ведущих банков и платежных систем. Законопроект, правда, в промежуточной версии был опубликован на сайте НБУ, однако формальный сбор пожеланий не привел к существенной коррекции текста документа. Отношение чиновников, по мнению бизнеса, демонстрирует пояснительная записка к документу, в которой все, что касается международного опыта, авторы законопроекта берут в кавычки. Вероятно, они считают, что могут себе позволить игнорировать цивилизованные принципы и, устав от чрезмерного энтузиазма бизнеса, дают однозначный сигнал индустрии - «всем спасибо, все свободны».

Между тем, система электронных платежей Украины создавалась и развивается усилиями именно международных платежных систем (Visa и MasterCard) и украинских банков. Анализ существующей законодательной базы демонстрирует полное отсутствие стимулирующих инициатив, что является печальным доказательством того, что в нашей стране невнимание к бизнесу создает лучшие условия для его развития. Как говориться, не нужно нам помогать, только не мешайте. Но как только в ту или иную сферу «с благими намерениями» вмешиваются чиновники, бизнес начинает задыхаться.

В законопроекте то и дело встречаются формулировки типа «согласно установленных правил», «имеет право устанавливать требования» – при этом о каких именно правилах идет речь, и какие требования могут быть установлены, для специалистов остается загадкой. Фактически НБУ оставляет себе поле для маневра по принятию любых изменений и инициатив, в результате чего украинские банки и платежные системы будут вынуждены работать практически вслепую.

Вооружившись данным документом, чиновник легко сможет манипулировать развитием сектора, устанавливая преференции для одних игроков и искусственно ограничивая возможности ведения бизнеса в Украине для других. В частности, проект закона предусматривает создание посредника, имеющего монопольное право на предоставление услуг процессинга, клиринга, маршрутизации и взаиморасчетов для украинских банков на территории Украины. Это фактически лишает отечественные финучреждения возможности выбора поставщика услуг в зависимости от потребностей бизнеса и делает сферу электронных платежей крайне зависимой от чиновников.

Кроме того, один из самых главных вопросов банковского сообщества относительно источников финансирования создания и поддержания такого посредника так и остался без ответа. Переформатирование и передел сферы платежей, что предлагает НБУ в своем законопроекте, требует значительных инвестиций и может помешать последовательному развитию рынка, считают крупнейшие его игроки. Разработчики законопроекта не представили им никаких расчетов стоимости и сроков внедрения предложенных изменений, информацию об источниках финансирования, а также оценку экономической эффективности предложенных инициатив.

В «Пояснительной записке» к законопроекту на «неудобные» вопросы игроков рынка «кто оплатит» отписано одной строкой - «не требует расходов с государственного бюджета». Так в каком таком «негосударственном» кармане функционеры НБУ планируют взять стартовые полмиллиона евро на создание системы маршрутизации и клиринга? К сожалению, в украинских реалиях это означает – заставят заплатить бизнес, а он, в свою очередь, будет вынужден переложить сопряженные издержки на рядовых украинцев.

Эксперты отрасли считают, что если законопроект будет принят в данной редакции, то международные платежные системы - Visa и MasterCard - вынуждены будут существенно пересмотреть свой подход к украинскому рынку. В апреле 2012 на витке очередных попыток протолкнуть «сырой» законопроект, в прессе заговорили о возможном уходе крупнейших игроков в сфере безналичных платежей из Украины. Что и неудивительно - они не привыкли работать вслепую, в нашем географическом регионе есть страны, которые готовы предложить более комфортные условия для работы и будут бороться за инвестиции, в которых развитие безнала действительно приоритет. А прессинг, оказываемый на частный сектор и незащищенность его от чиновничьего произвола в Украине способны охладить пыл даже самых приверженных рынку игроков.

Последствия такого вмешательства в налаженный механизм работы индустрии безналичных платежей предсказать невозможно, но на фоне нестабильности на европейских и мировом финансовых рынках такие маневры крайне опасны. В любом случае, если данный законопроект будет принят в существующей редакции, больше всего пострадают конечные потребители услуг – держатели платежных карт. Отсутствие конкуренции всегда ведет к ограниченному набору продуктов и услуг, снижению «жизнеспособности» украинских банков как на внутреннем, так и на внешнем рынке, замедлению внедрения инноваций и сокращению объемов инвестиций.

Для любого бизнеса жизненно важным является наличие четких и стабильных правил игры. И пытаться выработать их без непосредственных участников рынка, как минимум, абсурдно. Практика показывает, что практически любое вмешательство чиновников приводит к ухудшению ситуации. Они всегда стремятся к монополии и диктату. Так им проще и выгоднее. Заботятся чиновники всегда лишь о своих личных интересах, оплачивают которые рядовые потребители.

К слову сказать, данный законопроект имеет такое же отношение к стабильности украинской гривны, как и ограничения на обмен валюты и недавно разосланный НБУ текст песни «Наша гривна».

И рядовые украинцы, и бизнес проникнутся любовью к национальной валюте и доверием к регулирующим органам только тогда, когда увидят реальные шаги последних, направленные на улучшение ситуации в Украине, почувствуют, что государство действительно готово к диалогу. Остается только надеяться, что зажатые с одной стороны приближающимися выборами, а с другой - непростыми экономическими условиями, народные депутаты найдут время разобраться в инициативах НБУ.

Кира Романовская