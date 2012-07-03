Во вторник на аукционе отсутствовал спрос на покупку ОВГЗ
На сегодняшнем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) отсутствовал спрос на правительственные бумаги, не была подана ни одна заявка.
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
К размещению предлагались стандартные облигации со сроком обращения 2, 5 и 7 лет.
Как сообщал УНИАН, Минфин в июле планирует провести только один аукцион с предложением валютных ОВГЗ.
Согласно графику размещений ОВГЗ на июль, аукционы по продаже госбумаг планируется провести 3, 10, 17, 24 и 31 июля.
Справка УНИАН. По данным Национального банка Украины, в результате продажи ОВГЗ на первичных аукционах, номинированных как в национальной, так и в иностранной валютах, в государственный бюджет Украины за январь-май 2012 года поступило 17,3 млрд грн, 1,2 млрд долл. и 276,3 млн евро.