Президент Украины Виктор Янукович прогнозирует ускорение инфляции во втором полугодии 2012 года.

Об этом говорится в его ежегодном послании Президента к Верховной Раде Украины, обнародованном на сайте главы государства.

“Во втором полугодии 2012 г. возможно привнесение инфляционного воздействия с продовольственного рынка в связи с ожидаемым неурожаем основных сельскохозяйственных культур, - говорится в послании. - После периода торможения инфляционных процессов в 2011 вероятным является повышение темпов роста цен в качестве компенсации за потерю доходов, даже в условиях замедления динамики. В случае сохранения относительно высоких темпов экономического роста (прироста ВВП на уровне по крайней мере не ниже 2011 г.), повышение инфляции на 2-3 п.п. будет играть роль стимулятора экономической активности и будет приемлемым”.

В.Янукович указывает также ннфляционные риски, кроме возможного курсового фактора, которые обусловлены, прежде всего, влиянием расходов, связанных с подорожанием импортируемых энергоресурсов.

Справка УНИАН. По данным Госстата, в 2011 году рост ВВП составил 5,2%, номинальный ВВП — 1316,6 млрд грн.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.