В столичной налоговой открыт центр по обслуживанию налогоплательщиков для иностранцев

В Государственной налоговой службе в г.Киев состоялась церемония открытия центра по обслуживанию налогоплательщиков для иностранных граждан, передает корреспондент УНИАН.

В данном сервисном центре каждый иностранец, зарегистрированный в столице, сможет получить регистрационный номер учетной карты (идентификационный номер), сообщила председатель ГНС в г.Киев Ирина Носачева.

«Только в нашем офисе, на Шолуденка, 33 мы выдаем идентификационные ключи иностранным гражданам. С начала года мы выдали около 4 тыс. этих номеров идентификационных карточек... К нам обратилось около 700 иностранных граждан за получением идентификационного номера (во время Евро-2012 — УНИАН)», - отметила она.

На текущей неделе центры обслуживания налогоплательщиков будут открыты и в других районах столицы, кроме центральных. В связи с проведением Евро-2012 центры в Голосеевском, Печерском, Соломенском и Шевченковском районах будут открыты в сентябре 2012 года.

По словам И.Носачевой, проект профинансировала столичная власть: «Точную стоимость этого проекта я еще не могу Вам озвучить, потому что у нас строительные работы были закончены буквально сегодня утром... Мы вложились в ту сумму, которая нам выделена была Киевской городской администрацией, выделили нам 3 млн грн».