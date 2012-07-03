Президент предлагает отказаться от привязки курса гривни к доллару США

Президент Украины Виктор Янукович предлагает отказаться от привязки курса гривни к курсу доллара США.

Об этом говорится в его ежегодном послании Президента к Верховной Раде Украины, обнародованном на сайте главы государства.

"Валютная стабильность требует: отказа от использования искусственной привязки гривни к доллару США в качестве антиинфляционной меры и перехода к формированию гибкой динамики валютного курса в пределах валютного коридора", - сказано в послании.

Президент также считает, что валютной стабильности будет способствовать повышение прозрачности процесса курсообразования. Для этого Национальный банк Украины должен отчитываться об объемах ежедневных валютных интервенций, эффективности принимаемых мер и причинах возникновения кризисных ситуаций.

В.Янукович считает необходимым рассмотреть возможность введения налога на международные спекулятивные трансакции (“налога Тобина”).