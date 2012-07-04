Курс покупки/продажи евро в среду остался без изменений

В среду утром украинские банки покупают евро в среднем по 10,09 грн/евро, продают — по 10,28 грн/евро.

Курс покупки/продажи наличного евро остался без изменений, по сравнению со вчерашним днем, сообщает Finance.ua.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,05-10,19 грн/евро, по продаже – в пределах 10,22-10,35 грн/евро.

Американскую валюту в среду покупают в среднем по 8,07 грн/долл., продают – по 8,11 грн/долл. Курс покупки/продажи остался без изменений, по сравнению со вчерашним днем.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,096 грн/долл., по продаже – в пределах 8,102-8,12 грн/долл.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 1% — до 0,2425 грн/рубль, продажи — также на 1%, до 0,2527 грн/рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2300-0,2475 грн/рубль, по продаже – в пределах 0,2480-0,2610 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«UniCredit Bank»: доллар США — 8,08/8,11 грн, евро — 10,05/10,29 грн, рубль — 0,2380/0,2480 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,075/8,12 грн, евро – 10,00/10,40 грн, рубль – 0,2400/0,2540 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,07/8,11 грн, евро – 10,05/10,35 грн, рубль – 0,2440/0,2540 грн.