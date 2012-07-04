За месяц работы Центра сертификации ключей выдано почти 4,9 тыс. электронных ключей

За месяц работы аккредитованного Центра сертификации ключей выдано почти 4,9 тыс. электронных ключей, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

«Новый сервис направлен на привлечение плательщиков в электронной отчетности, но без лишних затрат средств на приобретение ключа подписи», - говорится в сообщении ведомства.

По мнению налоговиков, количество пользователей нового сервиса будет постоянно расти, ведь получить ключ цифровой подписи можно за 25 минут, бесплатно, без привлечения коммерческих организаций и дополнительных затрат.

Напомним, аккредитованный Центр сертификации ключей начал работать с 30 мая текущего года.