Торги на межбанке на TOM'е открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на TOM'е ростом котировок – 8,0870/8,0950 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту опустились – 0,2508/0,2514, котировки по евро-гривне открылись на следующих позициях – 10,1765/10,1885.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2581/1,2583 (вторник — 1,2588/1,2590).

Нацбанк на рынок не выходил.