Минфин не планирует привлекать большие объемы гривни от продажи ОВГЗ в июле - эксперт

Обнародованный Министерством финансов Украины график размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на июль, а также результаты вчерашнего аукциона по продаже госбумаг могут свидетельствовать о том, что Минфин не планирует привлекать большой объем гривни от продажи ОВГЗ в июле.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель аналитического отдела группы «Инвестиционный капитал Украина» Александр Вальчишен.

Он отметил, что, проводя вчера аукцион с предложением только номинированных в национальной валюте облигаций, при этом предлагая заведомо не привлекательные для рынка среднесрочные и долгосрочные облигации, Минфин, вероятно, и не рассчитывал собрать хоть какой-нибудь спрос. При этом эксперт добавил, что и участники рынка не ожидали оживления на первичных аукционах, после того как в июне основные объёмы размещений были осуществлены по предварительной договорённости с инвесторами.

«В целом похоже, что Минфин не планирует привлекать большие объёмы средств в национальной валюте в июле, поскольку за весь месяц необходимо выплатить 933,07 млн грн по погашению и обслуживанию долга, включая 158,81 млн грн (19,66 млн долл.) по обслуживанию ОВГЗ, номинированных в долларах США. При этом всем лишь 4,84 млн грн будет выплачено в счет погашения долга, а именно амортизация по первой серии НДС-ОВГЗ в самом конце месяца», - отмечает А.Вальчишен.

По мнению эксперта, вероятно, именно вышеуказанное стало причиной того, что график аукционов на текущий месяц значительно менее насыщен, чем в июне. «Наибольшая нагрузка в этом месяце будет в части внешнего долга в связи с запланированным платежом по кредиту МВФ, но эту проблему Минфин, скорее всего, будет решать на аукционе 17 июля, когда запланировано размещение ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте», - сказал А.Вальчишен.

Он напомнил, что на следующей неделе Минфин запланировал предложение аналогичных облигаций, как предлагались сегодня, - со сроками обращения два года, пять и семь лет. «Поэтому рыночного спроса ожидать на следующем аукционе не стоит, как и договорных заявок, поскольку самый большой платёж в этом месяце приходится на 25 июля», - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, 3 июля на аукционе по продаже ОВГЗ отсутствовал спрос на правительственные бумаги, не была подана ни одна заявка.

Минфин в июле планирует провести только один аукцион с предложением валютных ОВГЗ.

Согласно графику размещений ОВГЗ на июль, аукционы по продаже госбумаг планируется провести 3, 10, 17, 24 и 31 июля.

На данных аукционах Минфин предложит гривневые ОВГЗ со сроком обращения 2, 5 и 7 лет. При этом на аукционе 17 июля инвесторам дополнительно будут предложены трехлетние валютные ОВГЗ.

Справка УНИАН. В результате продажи ОВГЗ на первичных аукционах, номинированных как в национальной, так и в иностранной валютах, в государственный бюджет Украины за январь-май 2012 года поступило 17,3 млрд грн, 1,2 млрд долл. и 276,3 млн евро.