Брюссель. Рейтинговое агентство Standard and Poor’s ожидает стабилизации ситуации в зоне евро.

Об этом сообщает интернет-версия бельгийской газеты “Le Soir”.

Рейтинговое агентство считает, что решения, одобренные в конце июня лидерами зоны евро, могут способствовать стабилизации ситуации.

При этом Standard and Poor’s не собирается в ближайшее время переоценивать рейтинги европейских стран.

Как сообщал УНИАН, лидеры стран-членов зоны евро в ночь с 28 на 29 июня согласились предоставить возможность использования европейских фондов помощи для прямой поддержки банков и выкупа ценных бумаг тех стран-членов зоны, которые осуществляют необходимые реформы, однако продолжают чувствовать давление рынков и не могут получить доступ к дешевым заимствованиям.

Кроме того, в канун заседания саммита еврозоны, лидеры ЕС согласовали новый пакт роста и занятости, который, в частности, предусматривает направление на развитие экономики дополнительные 120 млрд евро.