Торги на межбанке в среду закрылись снижением котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США на TOM’е открылись следующими котировками - 8,0870/8,0950, к 12:00 они опустились к отметкам 8,0845/8,0885. К закрытию торгов ценовые уровни опустились к отметкам 8,0860/8,0905 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2508/14, к 12:00 сузился спрэд 0,2508/11. К закрытию цены достигли уровня 0,2487/91. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов на TOM’е составил 32.2450 (0.0950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2557/1,2607.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,1765/10,1885, к 12:00 цена понизилась до 10,1756/10,1846. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровней 10,1589/10,1685.