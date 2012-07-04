ВР внесла изменения в законодательство о госзакупках

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовал 241 народный депутат из 267 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон направлен на совершенствование законодательства в сфере государственных закупок. В частности, уточнены полномочия Минэкономразвития во время осуществления функции мониторинга по вопросам государственных закупок; введена возможность закупки по сокращенной процедуре продуктов питания; установлены случаи отмены процедуры закупки у одного участника заказчиком и т. п.

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