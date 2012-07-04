В мае объем розничной торговли в Европе вырос на 0,6%

Брюссель. Объем розничной торговли в еврозоне в мае 2012 года по сравнению с апрелем вырос на 0,6%, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – также на 0,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В мае-2012 по сравнению с маем-2011 объем розничной торговли снизился на 1,7% в еврозоне, и на 0,3% - в ЕС-27.

В мае розничная торговля «продуктами питания, напитками и табаком» по сравнению с апрелем выросла на 0,2% в зоне евро и в ЕС -27. Непродовольственный сектор вырос на 1,0% в еврозоне и на 0,9% - в ЕС-27.

Самый большой рост объемов розничной торговли в мае-2012 по сравнению с апрелем-2012 был зафиксирован в Австрии (3,1%), Португалии (2,9%), Латвии (2,1%), Финляндии (1,9%) и Ирландии (1,7%). Самое большее снижение объемов розничной торговли – в Польше (-1,3%), Словении (-1,0%), Болгарии и Германии (по -0,3%).

В мае 2012 года по сравнению с маем 2011 года розничная торговля продовольственными товарами снизилась на 1,1% в еврозоне и на 0,4% - в ЕС-27. Непродовольственный сектор снизился на 1,5% в еврозоне, в то же время вырос на 0,5% в ЕС-27.

Самый больший рост объемов розничной торговли зарегистрирован в Эстонии (10,4%), Латвии (7,4%) и Румынии (5,9%). Самое большое снижение зарегистрировано на Мальте (-7,3%), в Португалии (-5,1%) и Испании (-4,8%).

В апреле 2012 года объем розничной торговли по сравнению с мартом 2012 года снизился на 1,4% в обеих зонах.