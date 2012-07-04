ВР приняла за основу законопроект о развитии безналичных расчетов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” относительно функционирования платежных систем и развития безналичных расчетов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 252 народных депутата из 268, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается дать определение ключевых терминов и понятий “участник/член платежной системы”, “пользователь платежной системы”, “платежное устройство”, “электронное платежное средство”, “оператор услуг платежной инфраструктуры”.

Также предусматривается внедрить ведение Национальным банком реестра платежных систем и систем расчетов в Украине, их членов/участников и операторов услуг платежной инфраструктуры и предоставлять право осуществлять деятельность в Украине только после их регистрации в порядке, установленном Национальным банком.

Законопроект предусматривает определить, что эмитентами электронных денег будут банки, контроль за деятельностью которых будет осуществлять Национальный банк; а также установить ответственность за неправомерное использование электронных денег.

Кроме того, предусмотрено предоставить Национальному банку право определять порядок осуществления в Украине маршрутизации, клиринга и взаиморасчетов между участниками платежной системы по а операциям, которые осуществлены в пределах Украины с применением платежных карточек, эмитированных банками-резидентами.