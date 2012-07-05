Украина на Евро-2012 потратила 5 млрд долл., заработала - 1 млрд долл.

Украина потратила на подготовку к Чемпионату по футболу Евро-2012 5 миллиардов долларов, а доход от проведения оценивается в 1 миллиард долларов. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис Колесников в интервью итальянскому изданию «Il Sole 24 Ore», сообщается на официальном сайте чемпионата.

Комментируя некоторые заявления о расходах на подготовку турнира в размере 6,5 млрд долл., Б.Колесников сказал: “Это завышенные цифры: общая стоимость затрат составила около 5 миллиардов долларов. Больше всего средств пошло на строительство дорог. От 800 до 850 миллионов долларов было направлено на возведение стадионов.”

По его словам, согласно предварительным подсчетам, за время чемпионата Украину посетили 1,8 млн человек. Из расчета, что во время пребывания в Украине один человек в среднем потратил 400 долл., учитывая другие доходы, на данный момент можно сказать, что мероприятие вернуло затраты в размере 1 миллиарда долларов.

Говоря о проделанной работе, Б.Колесников напомнил, что за 18 месяцев в Украине было построено четыре аэропорта, которые соответствуют самым высоким мировым стандартам. В Киеве была достроена взлетно-посадочная полоса и новый терминал. 50 млн евро были направлены на операционных расходы, среди которых – переводчики, подбор и подготовка обслуживающего персонала.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров 3 июля опроверг обвинения оппозиции в нецелевом использовании украинским правительством 10 млрд долл. на подготовку к Евро-2012, так как, по его словам, на указанные цели было потрачено порядка 40 млрд грн, или около 5 млрд долл.