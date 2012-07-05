Кризис еврозоны находится на «переломном моменте» - Standard&Poor's

Кризис еврозоны достиг переломного момента, если лидеры еврозоны правильно внедрят соглашения, достигнутые на саммите на прошлой неделе, не без помощи Европейского Центробанка (ЕЦБ), цитирует Reuters выводы международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P).

Лидеры еврозоны одобрили ряд мер на прошлой неделе, направленных на прекращение кризиса еврозоны, включая использование фонда финансовой стабильности блока для прямого финансирования банков Испании, испытывающих трудности, при поддержке ЕЦБ.

"После саммита 29 июня течение кризиса еврозоны изменило свое направление, - сообщается в отчете S&P. - Данные соглашения могут помочь стабилизировать еврозону и предотвратить любое дальнейшее ослабление кредитоспособности государств".

Тем не менее, S&P отметило обеспокоенность высоким риском того, что соглашения так и не вступят в силу. Агентство сохранило рейтинги стран еврозоны без изменений, предупредив, что если сделка не будет воплощена на практике, рейтинги региона будут снижены.

"Мы можем прибегнуть к обширному снижению рейтингов, если меры, одобренные на саммите 29 июня, не будут применены", - сообщило агентство.

Крупнейшие рейтинговые агентства, включая S&P, Moody's и Fitch, не раз усиливали напряжение на рынках.