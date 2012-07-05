На торгах в четверг ближайшей целью пары EUR/USD может стать отметка 1.26 - эксперт

На торгах в четверг, 5 июля, ближайшей целью пары EUR/USD является отметка 1.26 с дальнейшим движением к 1.2670, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, пара GBP/USD может вернуться в район 1.56 с дальнейшей целью 1.5670.

Как отмечают аналитики, в четверг, возможно, состоится два раунда смягчения от двух ключевых центробанков мира. Прогнозируется, что ЕЦБ снизит ставку на 25 п.п. - до 0,75%, хотя особых намеков не поступало. Основной причиной являются слабые экономические показатели, наблюдаемые последнее время. Если меры жесткой экономии начнут применяться широкомасштабно, то глубокой рецессии региону не избежать. Однако Драги остается «темной лошадкой», так как часто делает непредсказуемые вещи, может и в этот раз воздержаться от каких-либо шагов.

В отношении пары EUR/USD результаты заседания могут быть не так уж важны, так как любой исход может оказать положительный эффект. Как правило, снижение ставки воспринимается как негативный фактор для валюты, однако в ситуации нехватки дополнительных стимулов для роста рынок будет позитивно реагировать на любые формы поддержки экономики.