Торги на межбанке в четверг открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок - 8,0905/8,09750 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту опустились до 0,2487/0.2493, котировки по евро-гривне открылись на следующих позициях - 10,1330/10,1445.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились - 1,2522/1,2524 (среда, 4 июля, - 1,2581/1,2583).

Нацбанк на рынок не выходил.