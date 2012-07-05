Уплата единого взноса будет ежеквартальной
13:30, 05 июля 2012Финансы
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Рада приняла закон
Верховная Рада приняла Закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 265 из 269 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом предусмотрено конкретизировать сроки уплаты единого взноса физическими лицами-предпринимателями, которые избрали упрощенную систему налогообложения.
Предусматривается уплата единого взноса ежеквартально. При этом предоставление отчетности предлагается оставить один раз в год.
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