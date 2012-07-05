Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) инициирует введение годовой отчетности по налогу на прибыль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг, 5 июля, во время встречи с представителями Американской торговой палаты заявил председатель ГНСУ Александр Клименко.

«Мы планируем ввести годовой отчет по налогу на прибыль для того, чтобы плательщик не сдавал каждый квартал, а имел возможность сделать это раз в год», - отметил он.

По словам А.Клименко, такая модель отчетности может быть введена с 1 января 2013 года.

«Если предприятие несет убытки, то у него есть возможность квартально откорректировать это», - подчеркнул А.Клименко.