ГНСУ инициирует введение годовой отчетности по налогу на прибыль
13:42, 05 июля 2012Финансы
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Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) инициирует введение годовой отчетности по налогу на прибыль.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг, 5 июля, во время встречи с представителями Американской торговой палаты заявил председатель ГНСУ Александр Клименко.
«Мы планируем ввести годовой отчет по налогу на прибыль для того, чтобы плательщик не сдавал каждый квартал, а имел возможность сделать это раз в год», - отметил он.
По словам А.Клименко, такая модель отчетности может быть введена с 1 января 2013 года.
«Если предприятие несет убытки, то у него есть возможность квартально откорректировать это», - подчеркнул А.Клименко.
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