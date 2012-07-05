«СЕБ Банк» сменил название на «Фидо Банк»

ПАО «СЕБ Банк» переименовано в ПАО «Фидо Банк», говорится в сообщении банка, обнародованном в официальном интернет-издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также указывается, что в соответствии с решением наблюдательного совета банка от 3 июля на должность заместителя председателя правления, члена правления назначены Иван Истомин и Александр Соболев.

По информации банка, до назначения И. Истомин занимал должность советника председателя правления по вопросам розничного бизнеса АКИБ «УкрСиббанк» (с 12 мая 2011 года по 2 июля 2012 года), А.Соболев — должность председателя правления «Апекс-Банка» (с 2009 года по 2 июля 2012 года). Акциями «Фидо Банка» никто из указанных лиц не владеет.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля 2012 года Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Ignаce Marketing Limited (Никосия, Кипр) приобрести акции ПАО «СЕБ Банк», которые обеспечивают покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

7 июня т. г. шведская группа SEB объявила о завершении сделки по продаже своего украинского дочернего «СЕБ Банка» (Киев) группе компаний, собственником которых является Александр Адарич. До этого сообщалось, что SEB подписала соглашение о продаже своего розничного банковского бизнеса в Украине местной группе «Евробанка», подконтрольной А.Адаричу.

А.Адарич на протяжении шести лет, до декабря 2008 года, возглавлял правление «УкрСиббанка».

Справка УНИАН. ПАО «СЕБ Банк» (Киев, ранее банк «Ажио») создано в 1991 году.

В начале 2005 года SEB приобрел киевский банк «Aжио» за 27 млн долл., который впоследствии был переименован в «СЕБ Банк». В 2007 году шведская группа приобрела харьковский «Факториал-Банк» за 120 млн долл., который был присоединен к «СЕБ Банку».

По состоянию на 1 апреля 2012 года Skandinaviska Enskilda Banken (шведская группа SEB) владела 99,8924% акций ПАО «СЕБ Банк».