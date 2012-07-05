«Точка прибыли» должна быть в Украине, считает председатель ГНСУ

Государственная налоговая служба настаивает, что «точка прибыли» всех транснациональных корпораций, имеющих производственные мощности в Украине, должна быть в нашей стране. Именно такой принцип будет положен в основу национальных стандартов в отрасли трансфертного ценообразования, заявил председатель ГНС Украины Александр Клименко во время встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине, сообщает пресс-служба ведомства.

«Недопустима ситуация, когда финансово-промышленные группы доводят до банкротства свои украинские филиалы, а прибыль выводят в стране с льготным налогообложением», – отметил А.Клименко.

По его словам, для эффективного налогообложения транснационального бизнеса первоочередным вопросом налоговых служб всех стран становится определение точки прибыли. А это предполагает как обмен информацией на международном уровне, так и единые подходы к мониторингу деятельности предприятий.

Именно поэтому специалисты налоговой сегодня занимаются разработкой национальных стандартов в сфере трансфертного ценообразования, опираясь на международные документы – рекомендации Совета ЕС, определенные в Кодексе поведения относительно документации по трансфертному ценообразованию (EUTPD), и пособие по трансфертному ценообразованию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).