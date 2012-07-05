ЕЦБ сократил учетную ставку до исторического минимума в 0,75%

Брюссель. Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил действующую учетную ставку до исторического минимума — на 0,25 пунктов до 0,75%.

Соответствующее решение было одобрено сегодня во Франкфурте-на-Майне.

Кроме того, банк снизил две другие свои ставки: ставку депозитов овернайт до 0,00% и ставку кредитования с 1,75% до 1,50%.

Таким образом, ныне действующие процентные ставки Европейского центрального банка являются наименьшими за всю историю существования этого финансового учреждения, начиная с 1999 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский фондовый рынок взял паузу после двух дней стремительного роста - эксперт