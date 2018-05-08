Послание Президента материализует мечты МВФ

Вспышка протестов против "языкового" закона не только вынудила Президента перенести на неопределенно долго итоговую пресс-конференцию, но и в какой-то мере затмила его Послание к парламенту. А зря, статус Послания, если можно так выразиться, с каждым годом становится все выше и выше, а значит, и вслушиваться надо бы повнимательнее. И последствия провозглашения Послания теперь заканчиваются не только итогом "послушали-приняли к сведению", но и по закону должны стать основанием для практической реализации озвученных тезисов.

Напомним, что в феврале с.г. Рада приняла закон, согласно которому именно на Посланиях Президента должны базироваться проект основных направлений бюджетной политики и прогноз Государственного бюджета Украины. При этом полномочия Верховной Рады относительно определения бюджетной политики изымаются. Кроме того, на ежегодных посланиях Президента будет базироваться и Программа деятельности Кабинета министров.

Шеф, все пропало?

Украина готовится к нелегким временам – именно такой вывод можно сделать из последних заявлений власти, причем высшего ранга. Не концентрироваться на полемике аналитиков и экспертов еще можно, но проигнорировать месседжи Президента невозможно. Он в своем послании в Верховную Раду спрогнозировал ускорение инфляции во втором полугодии, а также инициировал отказ от привязки курса гривни к курсу доллара.

Смущает также и то, что все его «наставления» очень напоминают «рекомендации» Международного валютного фонда для возобновления кредитования. Деньги, по всей видимости, заканчиваются, особенно с учетом грядущих выборов (которые, опять-таки по прогнозу Януковича, могут состояться ранее отведенных сроков), эйфория от Евро-2012 улетучилась, имидж страны скатился далеко вниз как по экономическим причинам, так и по политическим, инвестпривлекательность утеряна (причем давно), вот и приходится, не смотря на все заверения – выживем без внешней поддержки, приступать к действию…

В своем послании в Верховную Раду Президент Украины Виктор Янукович недвусмысленно указывает: «Во втором полугодии 2012 г. возможно привнесение инфляционного воздействия с продовольственного рынка в связи с ожидаемым неурожаем основных сельскохозяйственных культур. После периода торможения инфляционных процессов в 2011 вероятным является повышение темпов роста цен в качестве компенсации за потерю доходов, даже в условиях замедления динамики. В случае сохранения относительно высоких темпов экономического роста (прироста ВВП на уровне, по крайней мере, не ниже 2011 г.) повышение инфляции на 2-3 п.п. будет играть роль стимулятора экономической активности и будет приемлемым».

Виктор Янукович также считает, что одним из основных инфляционных рисков являются расходы на закупку постоянно дорожающего российского газа. А одной из мер спасения, по мнению Президента, может стать отвязка курса гривни от курса доллара. «Валютная стабильность требует: отказа от использования искусственной привязки гривни к доллару США в качестве антиинфляционной меры и перехода к формированию гибкой динамики валютного курса в пределах валютного коридора", - считает Президент.

О том, что в финансовой сфере все стремительно поменяется, видимо, в мае не знал глава Нацбанка Сергей Арбузов. Он утверждал, что удерживать уровень инфляции в Украине на уровне 5-6% к 2014 году - вполне выполнимая задача. По его словам, за первый квартал инфляция в нашей стране была самой низкой по сравнению с ближними и дальними торговыми партнерами: в еврозоне - 2,6%, в России - 3,7%, в Китае - 3,6%, в Казахстане - 4,6%. В НБУ также утверждали, что рост экономики будет обеспечен и нет оснований как для глубокой девальвации, так и для ревальвации гривни.

***В Украине в апреле т.г. против марта инфляция составила 0%, против апреля 2011 года - 0,6%, в январе-апреле в годовом выражении - 2,3%, с начала 2012 г. - 0,7%. Инфляция в марте т.г. против февраля - 0,3%, в январе-марте - 0,7%. Госбюджет рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции 7,9%.

Вспомнив замечания МВФ по окончанию работы своей миссии в Украине в конце мая, мысль о том, что прогнозы Арбузова не состоялись только из-за решения власти ускоренно вернуться к переговорам с Фондом, не покидает. А нервничать заставляет отдельный пункт условий кредитования Фонда - повышение тарифов на газ для населения, что затронет каждого украинца, вернее большинство. Верхов, безусловно, это не коснется. Тут невозможно не процитировать (хоть и отвлекаясь от темы) премьер-министра Николая Азарова, который в интервью Владимиру Познеру в его программе «Познер» на российском Первом канале, комментируя газовую ситуацию, сказал: «Хорошо, предположим, предыдущее правительство совершило стратегическую ошибку, подписав несправедливый договор на 10 лет. Что, мы 10 лет будем терпеть эту несправедливость? Ведь страдаю не я – Азаров Николай Янович, я страдаю в меньшей степени, страдает 46 миллионов жителей Украины…».

Так вот, среди рекомендаций МВФ (а Фонд с каждым месяцем улучшает прогноз инфляции в Украине, в последний раз с 7,9% до 7%), который в начале июля заявил, что пока не намерен возобновлять программу сотрудничества с Украиной из-за невыполнения ею обязательств, – рост тарифов на газ, увеличение ставок налогообложения для высокодоходных категорий населения и отмена льгот, большая гибкость обменного курса. Как раз об этом и говорил Янукович. Единственное, о чем он не упомянул, так это о тарифах на газ – ну да разве можно об этом да перед выборами…

Пророчице наврочили

Итак, что же нас ждет в финансовом смысле слова.

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко считает, что ожидания инфляционного роста реальны. «Осенью инфляция традиционно ускоряется. Не исключением, вероятно, станет и 2012 год. Способствовать этому будет меньший урожай зерновых по сравнению с 2011 годом, традиционный рост деловой активности в этот период, увеличение темпов роста денежной массы в стране, а также возможный рост цен на мировых товарных рынках из-за объявления новых мер стимулирования в США и странах ЕС. С учетом данных факторов темп роста инфляции в осенние месяцы может повыситься до 1,5-2,5%. Тем не менее годовой показатель не должен превысить 7%».

Что касается курса гривни, то, по словам Ивченко, он будет постепенно расти. «Замедление мировой экономики, в частности США, Китая, стран СНГ, будет оказывать давление на текущий и финансовый счета платежного баланса Украины, соответственно, на гривну. Намерение сделать курс доллара в стране более гибким является положительным. Это позволит избежать многих экономических дисбалансов. Однако нужно отметить, что данный шаг потребует большей ответственности, в том числе, в поддержании стабильности банковского сектора. Мы ожидаем, что к концу года средний курс продажи наличного доллара повыситься до 8,25-8,40 грн.», - сказал эксперт.

Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко согласна с тем, что осенью можно ожидать ускорения темпов роста потребительских цен. «Причиной тому может быть то, что урожай зерновых ожидается ниже, чем в прошлом году. Тем не менее, по результатам года не предвидится резкий скачок инфляции, она будет на уровне 5%», - отмечает эксперт.

Относительно курсовой политики она считает, что «отказ от привязки курса гривни к курсу доллара необходим, и не только как антиинфляционная мера. Если курсообразование станет более гибким, то это позволит снизить долларизацию банковской системы и, возможно, обезопасит реальный сектор экономики от внешних шоков. Но текущей осенью, скорее всего, не стоит ожидать изменения валютно-курсовой политики, главным образом из-за выборов».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также считает, что вероятность ускорения инфляции с конца лета велика, и для этого есть все предпосылки. «Самое главное, что только высокая инфляция позволит украинской экономике хотя бы минимально вырасти. Для Украины инфляция - не зло, а благо, в отличие от стран еврозоны. Поэтому рост заработной платы бюджетников и повышение пенсий перед выборами должен стать тем стимулом роста покупательской способности, который так нужен и нашей торговле, и промышленности. Кроме того, выборы станут хорошим толчком эмиссии гривны для финансирования различных социальных программ. Уже по итогам июня 2012 года, процесс эмиссии гривны начался. Как результат - частичное ускорение повышения потребительского настроения. Во многом официальный показатель инфляции искусственно искажался в начале года, чтобы потом власть могла смешать низкий показатель и суперинфляцию под выборы. Таким образом будет «обеспечена» нужная цифра в конце года», - отмечает эксперт.

По его словам, абсолютно верное мнение, что жесткая привязка курса гривни к доллару себя исчерпала. «В условиях, когда российский рубль и евро существенно девальвировали, нет смысла удерживать стабильным курс гривни по отношению к доллару. В этой связи было бы целесообразно вернуться к практике 2000-2004 годов, когда курс нацвалюты не был фиксированным. Опыт тех времен свидетельствует, что плавающий курс не несет рисков для населения и для бизнеса, если НБУ планомерно осуществляет девальвацию, не допуская резких скачков. Для экономики не опасно, если курс доллара за год вырастет на 10-15%, опасно, когда на 10-15% повышается в течение дня. Именно фиксированный курс в конце 2008 года создал предпосылки для резкой девальвации гривни», - подчеркнул Охрименко.

Таким образом, рекомендации МВФ, облеченные в форму прогнозов Президента, не могут особо огорчить рядовых украинцев, их отголосок будет минимальным, если власть поведет себя правильно – согласно экономической теории и практике. Хотя очень бы хотелось подробно заглянуть в проект бюджета на будущий год. Остается еще вопрос с тарифами, но его, скорее всего, перенесут на послевыборный период. Да и встреча президентов Украины и России, которая должна состояться 12 июля, может внести свои коррективы в газовую ситуацию.

Елена Быстрицкая (УНИАН)