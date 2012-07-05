Столичные налоговики в январе-июне увеличили перечисления в сводный бюджет на 28,5%

Столичные налоговики в январе-июне 2012 года мобилизовали в сводный бюджет 15,207 млрд грн налогов и сборов, что на 28,5%, или на 3,371 млрд грн больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в г. Киев.

При этом налоговики в январе-июне в госбюджет мобилизовали 11,519 млрд грн, что на 33% больше, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года. В бюджет дополнительно поступило 2,857 млрд грн.

Почти на 40% увеличились поступления от налога на прибыль и НДС, а также почти на 20% выросли поступления от налога на доходы физических лиц.

«В бюджет города Киева с начала года налогоплательщики уплатили 3,687 млрд грн, что более чем на 514 млн грн, или на 16,2%, больше по сравнению с прошлым годом», - отметила глава ГНСУ в г. Киев Ирина Носачева.