Правительство Украины уделяет большое внимание развитию отношений с Россией - Азаров

Правительство Украины уделяет большое внимание развитию отношений с Российской Федерацией.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Житомирской областной телерадиокомпании в рамках своей рабочей поездки в Житомирскую область.

«Большое внимание уделяем развитию наших отношений с Россией. Это самый большой наш рынок - объем товарооборота достиг 55 млрд долларов. Это очень большой объем товарооборота», - подчеркнул Н.Азаров.

Он также отметил, что правительство ищет рынки сбыта украинских товаров в странах Азии, Африки, Южной Америки.

«Везде, где наша продукция может найти спрос, мы ведем работу. В условиях финансово-экономического кризиса в Европе это очень важно для нас», - сказал глава правительства.

Он, в частности, объяснил, что признаком финансово-экономического кризиса в Европе является падение объемов производства, которое может привести к снижению спроса и на украинскую продукцию.

«Треть нашей продукции идет в ЕС. Если страны меньше будут производить, значит, они меньше будут потреблять. А куда же тогда девать нашу продукцию?» - отметил Н.Азаров и добавил, что в этом контексте Украина большое внимание уделяет развитию торговых отношений с Россией.