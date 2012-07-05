Депутаты отменили завтрашний Час вопросов к правительству

17:28, 05 июля 2012
Финансы
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Верховная Рада отменила завтрашний Час вопросов к правительству, где предусматривалось выступление министра финансов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 262 народных депутата из 270, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, министр финансов должен был отвечать на вопросы относительно выполнения бюджета в первом полугодии 2012 года.

Парламентское большинство мотивировало это решение тем, что оппозиция отсутствует в сессионном зале, поэтому и нет целесообразности проводить завтра Час вопросов к правительству.

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