Украина намерена оформить своп с Россией

Украина планирует подписать договор своп с Россией. Об этом заявил председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов в интервью, обнародованном на сайте регулятора.

“Мы планируем подписать своп с Россией. Мы имеем огромный товарооборот с этим партнером. Если мы переведем все расчеты, товарооборот приблизительно 50 млрд долл., то это будет огромный своп между нашими банками”, - сказал С.Арбузов.

Также Нацбанк планирует возобновить переговоры о возможном подписании договора своп с Беларусью.

С.Арбузов также отметил, что в случае необходимости сумма подписанного договора своп с Народным банком Китая может быть увеличена.

“Эта сумма вся будет задействована нашими предприятиями. Если не хватит, мы сможем увеличить сумму этого контракта. На сегодня мы подписали контракт на сумму 20 млрд грн, это около 15 млрд юаней, или 2,3 млрд долл., - сказал С.Арбузов. - Эта сумма появилась после опроса, который мы провели совместно с коммерческими банками... Это приблизительно та сумма, которая необходима нашей экономике”.

По его словам, сумма может быть увеличена в рамках уже подписанного контракта.

“Это очень удобно для нашей страны, поэтому мы будем продолжать подписывать свопы с нашими бизнес-партнерами”, - сказал С.Арбузов.

Говоря о взаимоотношениях с Китаем, председатель Нацбанка отметил, что есть договоренность довести объем товарооборота с этой страной до 10 млрд долл. и соглашение своп будет этому способствовать, так как предприятия обеих стран не будут подвержены валютным рискам, связанным с курсом третьей валюты.

Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года Национальный банк Украины и Народный банк Китая в Пекине подписали трехлетнюю валютную сделку своп на общую сумму 15 млрд юаней (2,36 млрд долл.).

“Эта сделка ставит задачей улучшить двустороннюю финансовую кооперацию, будет способствовать развитию торговли и инвестициям, и поддерживает региональную финансовую стабильность”, - говорится в сообщении центробанка Китая.

Напомним, что в ноябре 2011 года украинская делегация в ходе визита в Китай договорилась о подписании соглашения об осуществлении сделок валютный своп.

Валютный своп — комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования. Применительно к свопу дата исполнения более близкой сделки называется датой валютирования, а дата исполнения более удаленной по сроку обратной сделки — датой окончания свопа (maturity). Большая часть сделок валютный своп заключается на период до 1 года.