ВР ввела пятую и шестую группы плательщиков единого налога

Верховная Рада ввела пятую и шестую группы плательщиков единого налога.

Соответствующий Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно Государственной налоговой службы и в связи с проведением административной реформы в Украине)» (регистр. №10224) принят сегодня, 5 июля, парламентом.

Так, в пятую группу «упрощенцев» попадут физлица-предприниматели, которые в течение календарного года соответствуют следующим критериям: количество наемных работников не превышает 20; объем дохода не превышает 20 млн грн.

Шестая группа - юридические лица - субъекты хозяйствования любой организационно-правовой формы, которые в течение года соответствуют следующим критериям: численность работников не превышает 50 человек; объем дохода не превышает 20 млн грн.

Для данных групп устанавливается ставка единого налога в размере 7% дохода в случае уплаты НДС и 10% - в случае включения НДС в состав единого налога.

В случае выхода за предельные размеры доходов представители третьей и четвертой групп могут в следующем году избрать соответственно пятую и шестую группы. При этом за предыдущий год третья группа должна уплатить налог за избыточный доход по ставке 15%, а четвертая – по удвоенной ставке (на сегодня 3% и 5% в зависимости от уплаты НДС).

В случае, если предприниматели из пятой группы превысят объемы дохода, то должны будут уплатить налог с избытка по ставке 15%, если доход превысили предприниматели из шестой группы – по удвоенной ставке, а в следующем году они обязаны будут перейти на общую систему налогообложения.