ГНСУ переходит от фискальной к сервисной функции, но система админналогов остается сложной — эксперт

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) переходит от фискальной к сервисной функции, но система администрирования налогов сегодня остается довольно сложной.

Такое мнение высказал партнер юридической компании «Ващенко, Бугай и партнеры», адвокат Владимир Ващенко, комментируя улучшение сотрудничества бизнеса с налоговыми органами.

«Александр Клименко (председатель ГНСУ — УНИАН) четко обозначил, что налоговая служба сегодня отходит в своей стратегии развития от фискального органа к сервисной службе», - отметил он. По словам В.Ващенко, отличие состоит в том, что цель ГНСУ на сегодня не наполнение бюджета, а оказание услуг бизнесу по его налоговому планированию и по взаимодействию с бизнесом и как результат — наполнение бюджета.

Юрист видит улучшения во взаимоотношениях бизнеса и налоговых органов за последнее время: «Есть позитивные изменения. Налоговая пытается максимально использовать электронные системы подачи налоговой отчетности. С мая этого года предоставляются бесплатно уже ключи для подачи данной отчетности, что для малого и среднего бизнеса довольно существенно».

Кроме того, по его словам, на сайте налоговой службы созданы различные информационные источники о партнерах по бизнесу, создан сервис «Пульс налоговой», по которому можно решить проблемные вопросы.

«В целом налоговую службу нельзя рассматривать в отрыве от государственной машины и государственных органов, и невозможно создать рай в отдельно взятой службе. Нужны фундаментальные изменения в государственной политике в различных сферах - в таможенной, в регуляторной, в законодательной», - сказал В.Ващенко.

Также, по его словам, помимо официальных налогов, которыми занимаются налоговики, есть еще масса теневых платежей, коррупционный налог, который оказывает существенное давление на бизнес.

В то же время юрист отмечает сложность системы администрирования налогов, «что порождает массу спорных моментов».

«Еще одна проблема, с которой сталкивается бизнес, — отсутствие судебной защиты в нынешней ситуации. То есть обращаться в административные суды по спорам с налоговой практически стало бесперспективным, опять же коррупционная составляющая», - резюмировал В.Ващенко.