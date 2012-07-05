ГНСУ расследует дело в отношении руководителей крупной торговой сети Харькова

Главное следственное управление Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) расследует уголовное дело в отношении руководителей трех предприятий Харьковской области, которые уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах — 36,5 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, руководители этих предприятий перечислили на счета фиктивных субъектов хозяйствования 221 млн грн за поставленные товарно-материальные ценности. «Поставка товаров происходила только «на бумаге», что позволило нарушителям незаконно отнести в состав налогового кредита сумму налога на добавленную стоимость в размере 36,5 млн грн, что привело к фактическому непоступлению в бюджет указанной суммы средств», - отмечают в пресс-службе Госналогслужбы.

В рамках расследования уголовного дела и в соответствии с постановлениями суда от 4 июля 2012 года следователи налоговой милиции ГНСУ в г. Харьков провели обыски в офисных и служебных помещениях трех харьковских предприятий.

В интернет-изданиях предполагают, что речь может идти о торговой сети «Таргет». УНИАН обратился к руководству сети, но там опровергают заявление об уклонении от налогообложения. Пресс-служба сети готовит официальное заявление по данному поводу.