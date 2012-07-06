Центробанк Китая второй раз за месяц снизил базовые ставки
09:43, 06 июля 2012Финансы
0
Центробанк Китая второй раз за месяц снизил базовые процентные ставки, пишет The New York Times.
Ставка по кредитам будет снижена с 6,31% до 6% годовых, ставка по депозитам – с 3,25% до 3%. Также китайский ЦБ разрешил банкам понижать ставки по кредитам до 70% базовой ставки вместо нынешних 80%.
8 июня Центробанк Китая впервые с 2008 года понизил базовые процентные ставки с целью поддержать свою экономику на фоне долгового кризиса в Европе – основном рынке сбыта для страны, пишет «Газета.Ru».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter