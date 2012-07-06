Торговая группа «Таргет» опровергает заявление ГНСУ о наличии налогового долга

Торговая группа «Таргет» опровергает заявление Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) о наличии налогового долга, сообщили УНИАН в пресс-службе группы.

Согласно заявлению ТГ «Таргет», 4-5 июля 2012 года предприятия группы стали объектом налоговой проверки. Около 150 проверяющих, прибывших из Киева, с помощью местных работников ГНСУ и органов внутренних дел заблокировали работу главного офиса компании, делая невозможным как проведение банковских платежей, так и расчетов с поставщиками. «Следователи изымали все бумаги, организационную и компьютерную технику, тем самым под угрозу ставится не только текущая деятельность, но и выплаты заработной платы нескольким тысячам работников ТГ «Таргет» в будущем», - отмечается в сообщении пресс-службы группы.

В ТГ «Таргет» пояснили, что налоговики мотивировали свои действия тем, что несколько крупных предприятий, входящих в состав группы, среди которых «Аврора», «Индра», «Ювента», «Малахит», «Лазурит» имеют значительный налоговый долг. Этот вывод основывается на том, что эти предприятия имели в 2008 году взаимоотношения с якобы фиктивными ООО «ВИО груп-XXI» и ООО «Салтус груп-XXI», с помощью которых ими был незаконно сформирован налоговый кредит.

В ТГ «Таргет» считают, что такая позиция не согласовывается с предписаниями действующего налогового законодательства.

«Все первичные документы, полученные предприятиями от их контрагентов, оформлены должным образом... Также при заключении сделок со стороны контрагентов были предоставлены копии регистрационных документов, подтверждающих их правовой статус, в том числе статус налогоплательщика», - отмечается в сообщении. Поскольку действующим законодательством за субъектами хозяйствования не закреплено ни права, ни обязанности проверять достоверность данных, содержащихся в любых документах, предоставленных контрагентом (при наличии всех обязательных реквизитов), утверждение налоговиков об осведомленности предприятий о фиктивности ООО «ВИО груп-XXI» и ООО «Салтус груп-XXI» не имеет под собой никаких оснований, уверены в ТГ «Таргет».

Кроме того, согласно ст.102 Налогового кодекса, контролирующий орган имеет право определить налогоплательщику налоговые обязательства в течение 1095 дней, следующих за последним днем предельного срока предоставления налоговой декларации за отчетный период. После истечения этого срока, если налоговый орган не определит ему сумму налоговых обязательств, налогоплательщик считается свободным от обязанностей уплачивать соответствующие средства в бюджет. «Следовательно, срок давности для доначислений налоговых обязательств по взаимоотношениям с указанными контрагентами для предприятий истек в 2011 году», - говорится в сообщении.

Также, в настоящее время существуют судебные решения, вступившие в законную силу, которые подтверждают правомерность формирования налогового кредита компаний «Малахит» и «Ювента» по взаимоотношениям с ООО «Салтус груп-XXI».

«Это опровергает позицию Государственной налоговой службы о наличии у указанных выше предприятий налогового долга», - резюмируют в группе.

Как сообщал УНИАН, главное следственное управление ГНСУ расследует уголовное дело в отношении руководителей трех предприятий Харьковской области, которые уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах — 36,5 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, руководители этих предприятий перечислили на счета фиктивных субъектов хозяйствования 221 млн грн за поставленные товарно-материальные ценности. «Поставка товаров происходила только «на бумаге», что позволило нарушителям незаконно отнести в состав налогового кредита сумму налога на добавленную стоимость в размере 36,5 млн грн, что привело к фактическому непоступлению в бюджет указанной суммы средств», - отмечают в пресс-службе Госналогслужбы.

В рамках расследования уголовного дела и в соответствии с постановлениями суда от 4 июля 2012 года следователи налоговой милиции ГНСУ в г. Харьков провели обыски в офисных и служебных помещениях трех харьковских предприятий.