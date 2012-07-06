Азарову поручено усовершенствовать госзакупки. Президент дал время до 1 октября

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову усовершенствовать механизм осуществления государственных закупок.

Соответствующее поручение размещено на официальном сайте главы государства.

Руководитель правительства должен обеспечить соблюдение конкурентных условий отбора операторов электронных площадок для проведения государственных закупок по процедуре электронных реверсивных аукционов.

Кроме того, глава правительства должен принять при участии Антимонопольного комитета Украины меры по разработке, представлению на рассмотрение Верховной Рады и сопровождению в парламенте законопроекта о внесении изменений в Закон «Об осуществлении государственных закупок» по дальнейшему развитию механизма электронных реверсивных аукционов в системе государственных закупок.

Премьер должен предусмотреть совершенствование правовых гарантий для реализации заказчиками государственных закупок права выбора процедур государственных закупок, в том числе процедуры электронных реверсивных аукционов. Должны быть учтены и определение эффективного механизма гарантирования сохранения средств, которые обеспечивают участие физических и юридических лиц в электронных реверсивных аукционах, разграничение функций Уполномоченного органа по регулированию и координации сферы государственных закупок и по осуществлению государственного надзора (контроля) над деятельностью операторов электронных площадок по организации и проведению электронных реверсивных аукционов. Предусмотреть следует и совершенствование механизма обеспечения права на обжалование участниками электронных реверсивных аукционов процедур государственных закупок.

О результатах этой работы Н.Азаров должен доложить до 1 октября 2012 года.

Н.Азаров должен обеспечивать при подготовке законопроектов по совершенствованию законодательного регулирования вопросов государственных закупок и их сопровождения в Верховной Раде, при подготовке и принятии нормативно-правовых актов, необходимых для реализации Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» неуклонное соблюдение принципов конкуренции среди участников государственных закупок и недопущение дискриминации этих участников, открытость и прозрачность процедур таких закупок, предотвращение коррупционных действий и злоупотреблений, а также не допускать ослабление контроля над расходованием государственных средств.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Президент подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок» по внедрению процедуры электронного реверсивного аукциона».