Межбанк открылся падением котировок

В пятницу, 6 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,0860/8,0945 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту опустились – 0,2477/0.2481, котировки по евро-гривне открылись на следующих позициях – 10,0020/10,0145.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2374/1,2375 (четверг, 5 июля – 1,2522/1,2524).

В четверг, 5 июля, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9925/8,0500.