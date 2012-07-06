Долги предприятий Укроборонпрома перед Пенсионным фондом планируют списать

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О некоторых вопросах задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса – участников Государственного концерна «Укроборонпром» и обеспечения их стабильного развития» (№10034).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 245 из 265 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Настоящим законопроектом предусмотрено, что подлежат списанию неуплаченные на день вступления в силу данного закона суммы задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса по платежам в Пенсионный фонд Украины, Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности, Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины (дальше – социальные фонды), а именно: задолженность по уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование; взносов на общеобязательное государственное социальное страхование и пенсионное страхование; единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование; по возмещению льготных пенсий (в том числе расходов на их доставку); наложенных (начисленных) сумм штрафов и пени, а также штрафы и пеня, которые подлежат (будут подлежать) наложению (начислению) на день вступления в силу данного закона.

В нем предусматривается, что органы социальных фондов определяют сумму задолженности, которая подлежит списанию, по данным учета платежей в социальных фондах. Органы социальных фондов проводят на протяжении 10 календарных дней со дня вступления в силу данного Закона с предприятиями оборонно-промышленного комплекса сверки сумм неуплаченной задолженности, результаты которой оформляются актом.

В соответствии с законопроектом, списание сумм задолженности осуществляется в течение двух месяцев со дня вступления в силу данного Закона по решениям органов социальных фондов, о чем предприятиям оборонно-промышленного комплекса направляется сообщение, в котором указывается сумма списанной задолженности.

В законопроекте отмечается, что на суммы списанной задолженности этих предприятий по уплате платежей, которые направляются в бюджет Пенсионного фонда Украины, списывается задолженность Пенсионного фонда Украины по ссудам, предоставленным за счет средств единого казначейского счета, путем отнесения всех сумм на взаиморасчеты с бюджетом с дальнейшим возобновлением единого казначейского счета в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Также законопроектом предусматривается списать задолженность предприятий оборонно-промышленного комплекса за тепловую энергию и природный газ и услуги по его транспортировке (в том числе реструктуризированную) перед предприятиями, которые производят, транспортируют и поставляют тепловую энергию и субъектами хозяйствования, которые осуществляют поставки природного газа по регулируемому тарифу, Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» ее дочерними компаниями (предприятиями), которая учитывалась по состоянию на 1 февраля 2012 года и не оплачена по состоянию на дату вступления в силу данного Закона. Также предусматривается списать задолженность предприятий оборонно-промышленного комплекса за электрическую энергию перед субъектами хозяйствования, осуществляющими поставки электрической энергии по регулируемому тарифу, которая возникла по состоянию на 1 февраля 2012 года и не оплачена по состоянию на дату вступления в силу данного Закона; задолженность предприятий оборонно-промышленного комплекса за предоставленные им услуги по водоснабжению и водоотводу перед субъектами хозяйствования, предоставляющими услуги по водоснабжению и водоотводу, которая возникла по состоянию на 1 февраля 2012 года и не оплачена по состоянию на дату вступления в силу данного Закона

Также предусмотрено, что будет списана задолженность (в том числе установленная судебными решениями) по пени, штрафным и финансовым санкциям (три процента годовых и индекс инфляции), начисленным предприятиям оборонно-промышленного комплекса на задолженность за природный газ и услуги по его транспортировке, тепловую энергию, электрическую энергию и предоставленные услуги по водоснабжению и водоотводу по состоянию на 1 февраля 2012 года и не оплаченным по состоянию на дату вступления в силу данного Закона; задолженность предприятий, которые производят, транспортируют и поставляют тепловую энергию, перед субъектами хозяйствования, которые осуществляют поставки природного газа, в пределах сумм, списанных участникам процедуры списания – предприятиям оборонно-промышленного комплекса, которая возникла по состоянию на 1 февраля 2012 года и не оплачена по состоянию на дату вступления в силу данного закона. Также будет списываться задолженность предприятий, которые предоставляют услуги по водоснабжению и водоотводу, перед субъектами хозяйствования, которые осуществляют поставки электрической энергии, в пределах сумм, списанных участникам процедуры списания – предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Законопроектом предусматривается списать задолженность за природный газ Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" перед Государственным агентством резерва Украины, которая возникла в результате выполнения решений Кабинета министров Украины, установлена судебными решениями, которая учитывалась по состоянию на 1 февраля 2012 года и не оплачена по состоянию на дату вступления в силу данного Закона; задолженность за природный газ (в том числе реструктуризированную) предприятий, которые производят электрическую энергию, перед Государственным агентством резерва Украины, полученный согласно решениям Кабинета министров Украины в порядке временного займа и учитывалась по состоянию на 1 февраля 2012 года и не оплачена по состоянию на дату вступления в силу данного Закона и определена по цене на дату получения природного газа.

Этим законопроектом предусмотрено установить, что средства, полученные от продажи недвижимого имущества предприятий оборонно-промышленного комплекса, за вычетом балансовой (остаточной) стоимости такого имущества и 95 процентов полученных средств сверх балансовой (остаточной) стоимости, зачисляются в общий фонд Государственного бюджета Украины.

Средства, полученные от продажи недвижимого имущества предприятий оборонно-промышленного комплекса, не зачисленные в общий фонд Государственного бюджета Украины, направляются на развитие и модернизацию производства, финансирование научно-технических разработок, инновационной деятельности этих предприятий на основании согласованных с Государственным концерном «Укроборонпром» планов.

В заключительных положениях законопроекта предусматривается внесение изменений в Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», которыми предусматривается ввести новую статью об особенностях банкротства предприятий оборонно-промышленного комплекса.