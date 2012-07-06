В ближайшие три года продолжится выплата компесаций по советским вкладам - Тигипко

Украина в ближайшие три года продолжит программу выдачи компенсаций вкладчикам Сбербанка бывшего СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко во время встречи с работниками ОАО «Турбоатом» в Харькове.

Общаясь с работниками предприятия, С.Тигипко сказал, что вопрос о возвращении сбережений он понимает «как задачу». По его словам, недаром гражданам активно предлагается заводить соответствующие банковские карточки.

Говоря о ходе реализации социальных инициатив Президента Виктора Януковича, С.Тигипко отметил, что более чем на треть вырастут пенсии военных пенсионеров: с 1 июля - на 10%, с 1 сентября - на 10%, с 1 января 2013 года - на 10,5%. Более чем вдвое выросли выплаты для инвалидов войны до 9 мая, увеличены пенсии для участников войны и выплаты семьям умерших инвалидов войны.

Вице-премьер также сообщил, что второй этап пенсионной реформы начнется в 2014 году. Но сначала необходимо, отметил он, чтобы у всех граждан появились индивидуальные банковские карточки. Поскольку эти карточки должны работать, сегодня разрабатывается система защиты средств. При этом С.Тигипко привел пример Словакии, где несколько лет назад пенсионные фонды потеряли до 35% средств.

По словам С.Тигипко, в ближайшее время будет рассматриваться также вопрос возвращения гражданам страховых средств.

Актуальным он также назвал решение проблемы зарплаты «в конвертах». По его словам, для этого вводится 9 защищенных уровней зарплат.