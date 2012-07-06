МВФ снизит прогноз развития мировой экономики - Лагард

«Глобальным кризисом» охарактеризовала ситуацию в мировой экономике глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, пообещав снизить прогноз Фонда глобального экономического роста из-за слабого притока инвестиций и высокой безработицы.

В своем выступлении в столице Японии Токио руководитель МВФ отметила, что снижение темпов экономического роста затронуло как развитые экономики мира, так и лидеров развивающихся стран – Китая, Индии и Бразилии.

«За последние месяцы экономический прогноз стал, к сожалению, менее оптимистичным. Многие индикаторы экономической активности – инвестиции, безработица, промышленное производство – ухудшились. И не только в Европе и США, но также на ключевых развивающихся рынках: Бразилии, Китае, Индии», - говорится в обнародованной МВФ тексте речи Лагард.

«МВФ планирует обнародовать новую оценку мировой экономики через десять дней. Этот прогноз будет несколько меньше, чем мы прогнозировали три месяца назад. И даже эта сниженная оценка будет зависеть от правильной экономической политики», - добавила глава МВФ.

В апреле МВФ повысил прогноз по росту мировой экономики на текущий год на 0,2 процентных пункта до 3,5%, на 2013 год — до 4,1%.

Тогда же Фонд ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2012 году с 4,8% до 3%.

Как сообщало агентство УНИАН, по прогнозам Фонда, рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

При этом МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю). Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.