С 1 января 2013 года вводится годовой отчет по налогу на прибыль и устанавливаются ежемесячные авансовые взносы по этому налогу для налогоплательщиков с годовым доходом более 10 млн грн.

Это предусмотрено принятым парламентом 5 июля Законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно Государственной налоговой службы в связи с проведением административной реформы в Украине)» (регистр. №10224).

«Это позволит сократить затраты времени плательщиков на составление и представление отчетности по налогу на прибыль», - отметил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник.

По его словам, отменяется обязанность плательщиков налога на прибыль подавать вместе с декларацией перечень доходов и расходов плательщика в разрезе контрагентов - плательщиков единого налога. «Отмена такой нормы упростит учет и отчетность, который по оперативной информации, значительно усложнился с вводом, особенно для банков», - подчеркнул В.Хомутынник.