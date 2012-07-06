Снижение производства и инфляции грозит дефолтом или девальвацией гривни - Данилишин

Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин считает, что снижение объемов производства в Украине и усиление дефляционных процессов могут привести либо к дефолту, либо к девальвации национальной валюты.

Об этом Б.Данилишин заявил в интервью УНИАН.

“В Украине на сегодня наметились достаточно негативные тенденции, что связано с неблагоприятными внешними влияниями и просчетами во внутренней экономической политике. Внутренние факторы противоречивы - снижение объемов производства и усиление дефляционных процессов. Это прямой путь или к дефолту, или к девальвации национальной валюты”, - заявил Б.Данилишин.

Он отметил, что по итогу года рост ВВП стоит ожидать на уровне не более 2%.

«По итогам года можно ожидать роста ВВП до 2%. Кстати, в 2008 году мы имели рост ВВП 2,3%, хотя тогда влияние мирового финансового кризиса было значительно жестче и такой крепкой властной вертикали как сейчас, не было», - отметил Б.Данилишин.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост промышленного производства в мае 2012 года по сравнению с маем 2011 года составил 1%, в январе-мае 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 0,7%, в мае 2012 года против апреля – 1,9%.

В Украине в мае 2012 года по сравнению с апрелем 2012 года потребительские цены снизились на 0,3%, против мая 2011 года — на 0,5%. Инфляция в январе-мае 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,7%, с начала 2012 г. – 0,4%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

Полностью интервью Б.Данилишина читайте на сайте УНИАН-экономика http://economics.unian.net/ukr/detail/133000