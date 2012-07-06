На межбанке торги закрылись ростом котировок

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0860/8,0945, к 12:00 сузился спрэд 8,0900/8,0940. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0910/8,0940 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2477/81, к 12:00 цена снизилась к отметкам 0,2476/79. К закрытию цены достигли уровня 0,2472/75. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,6600 (0,2200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2367/1,2400. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 10,0020/10,0145, к 12:00 цена выросла 10,0175/10,0264. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH опустились к отметкам 10,0122/10,0199.