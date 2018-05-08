Истоки щедрости, или Кое-что о бюджете

Экономия бюджета стала европейским трендом последнего времени. Правительство нового президента Франции Франсуа Олланда на первом своем заседании приняло решение о сокращении на треть расходов на содержание госаппарата. Испания, в свою очередь, также рассматривает подобную программу «затягивания поясов», которая позволит сэкономить бюджету страны 30 млрд. евро. К чему привели попытки урезать социальную базу и вообще государственные расходы в Греции – знают все, и рассматривают эти события как "первую ласточку" грядущего финансового апокалипсиса.

На этом фоне финансовая политика Украины выглядит чрезвычайно оптимистичной, и где-то даже вызывает желание назвать это «аттракционом невиданной щедрости». Помимо Евро-2012 (а праздник футбола, высоко оцененный экспертами и болельщиками, обошелся, по словам Бориса Колесникова, в 5 млрд долларов), есть еще социальные инициативы президента Виктора Януковича, которые уже частично начали реализовываться. Так, Кабмин сообщал о том, что на выплату компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР уже перечислено два транша на 4,5 млрд. грн., и пятую часть этой суммы, по данным Ощадбанка, уже выдали на руки.

Из последних новостей: Верховная Рада, под грохот языковых баталий, успела утвердить решение об установке видеокамер на избирательных участках (на миллиард гривен), а премьер-министр Николай Азаров во время заседания Кабинета министров выразил пожелание «удвоить темпы инфраструктурного обновления», хотя, казалось бы, темпы эти перед Евро-2012 и так были разогнаны до максимума.

Все это вызывает закономерный вопрос: по средствам ли живем? Есть ли под всеми этими свершениями и амбициозными планами финансовая база, попросту говоря – бюджет?

Желающих потратить государственные деньги много, а вот задачу наполнения госказны, как обычно, возлагают на налоговиков и таможенников. Пропорции относительно стабильны: две трети – за налоговой службой, треть – за таможней. Об ответственности за казну на минувшей неделе глава государства напомнил налоговикам, выступая перед ними с праздничной речью (2 июля в ГНСУ отмечали профессиональный праздник). Виктор Янукович подчеркнул, что налоговая служба «выполняет одну из важнейших и сложнейших государственных функций», и ясно дал понять, что никаких сбоев в этом деле не потерпит. С другой стороны, он же вновь заявил о недопустимости фискального давления на бизнес и о необходимости создавать налоговые стимулы для привлечения инвестиций и развития реального сектора экономики.

Оперативные данные, обнародованные ведомством Александра Клименко, говорят о том, что налоговая система «тянет» доведенные Минфином показатели.

В частности, за первое полугодие 2012 года общие сборы в сводный бюджет составили 141,8 млрд. грн. По сравнению с предыдущим годом, поступления возросли на 13,6 млрд. грн. (10,6%). Конкретно в общий фонд госбюджета собрано 97,2 млрд. грн. Плановые задания Министерства финансов выполнены на 100,2%, объем дополнительно собранных средств составляет 177,6 млн. грн. И это при том, что, напомним, министерство дважды в этом году пересматривало планы в сторону увеличения, всего на 9,3 млрд. грн.

Отметим, что ГНСУ не стремилась «по-стахановски» перевыполнять контрольные цифры – расхождение с прогнозом на доли процента можно рассматривать как практическую реализацию идей руководителя налоговой службы Александра Клименко, который на заседании КМУ в феврале заявлял, что точность прогнозов важнее впечатляющих показателей превышения запланированных сборов.

Следует, однако, учитывать, что рост ВВП в текущем году составил около 2% (данные НБУ и Госстата). Налоговая динамика, как и в прошлом году, превышает общую динамику замедлившегося роста национальной экономики. Причины этого опережения трактуются по-разному и являются темой отдельной дискуссии. С одной стороны, это повод заподозрить усиление пресловутого фискального давления, и отдельные заявления с такими меседжами прозвучали.

С другой – сами налоговики объясняют эту тенденцию детенизацией экономики. К примеру, поступления акцизных сборов возросли на 10,8%, в первую очередь за счет того, что объемы реализации ликеро-водочной продукции увеличились на 16,2%. Напомним, в начале года шла бурная дискуссия, сможет (и захочет ли!) налоговая служба решительно атаковать подпольный рынок «паленой» водки и других алкогольных напитков. Глава ведомства Александр Клименко публично обещал «крестовый поход» против теневых оптовиков. Судя по приведенным цифрам, определенных успехов в этом направлении добиться удалось.

Кстати, немалую лепту внес и созданный (впрочем, процесс еще идет) Центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков. Ведущие корпорации уже начали переводить в новую структуру, и в результате обещанного «индивидуального сопровождения» за пять месяцев 2012 года подопечные нового подразделения выдали на-гора половину сборов в государственный бюджет – 43,8 млрд. грн.

Более свежие сведения пока отсутствуют, но есть ненулевая вероятность, что удельный вес поступлений от ведущих ФПГ будет возрастать и далее. Особенно с учетом международного сотрудничества ГНСУ в области формирования стандартов «трансфертного ценообразования». Александр Клименко, кстати, на днях заявил о том «точка прибыли» всех транснациональных корпораций, которые имеют производственные мощности в Украине, должна быть в нашей стране. По всей видимости, налоговая активизируется в вопросе перекрытия оффшорных лазеек для вывода капитала.

Впрочем, конечно, все вышесказанное будет справедливо только при условии, что в правящей команде есть понимание той простой истины, что бюджет все-таки – не резиновый, и перегружать его расходами, без которых можно обойтись, не следует. Любая домохозяйка со стажем подтвердит: грамотно потратить деньги – не менее сложно, чем заработать…

Марина Марченко