Истоки щедрости, или Кое-что о бюджете
Экономия бюджета стала европейским трендом последнего времени. На этом фоне финансовая политика Украины выглядит чрезвычайно оптимистично...
Экономия бюджета стала европейским трендом последнего времени. Правительство нового президента Франции Франсуа Олланда на первом своем заседании приняло решение о сокращении на треть расходов на содержание госаппарата. Испания, в свою очередь, также рассматривает подобную программу «затягивания поясов», которая позволит сэкономить бюджету страны 30 млрд. евро. К чему привели попытки урезать социальную базу и вообще государственные расходы в Греции – знают все, и рассматривают эти события как "первую ласточку" грядущего финансового апокалипсиса.
На этом фоне финансовая политика Украины выглядит чрезвычайно оптимистичной, и где-то даже вызывает желание назвать это «аттракционом невиданной щедрости». Помимо Евро-2012 (а праздник футбола, высоко оцененный экспертами и болельщиками, обошелся, по словам Бориса Колесникова, в 5 млрд долларов), есть еще социальные инициативы президента Виктора Януковича, которые уже частично начали реализовываться. Так, Кабмин сообщал о том, что на выплату компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР уже перечислено два транша на 4,5 млрд. грн., и пятую часть этой суммы, по данным Ощадбанка, уже выдали на руки.
Из последних новостей: Верховная Рада, под грохот языковых баталий, успела утвердить решение об установке видеокамер на избирательных участках (на миллиард гривен), а премьер-министр Николай Азаров во время заседания Кабинета министров выразил пожелание «удвоить темпы инфраструктурного обновления», хотя, казалось бы, темпы эти перед Евро-2012 и так были разогнаны до максимума.
Все это вызывает закономерный вопрос: по средствам ли живем? Есть ли под всеми этими свершениями и амбициозными планами финансовая база, попросту говоря – бюджет?
Желающих потратить государственные деньги много, а вот задачу наполнения госказны, как обычно, возлагают на налоговиков и таможенников. Пропорции относительно стабильны: две трети – за налоговой службой, треть – за таможней. Об ответственности за казну на минувшей неделе глава государства напомнил налоговикам, выступая перед ними с праздничной речью (2 июля в ГНСУ отмечали профессиональный праздник). Виктор Янукович подчеркнул, что налоговая служба «выполняет одну из важнейших и сложнейших государственных функций», и ясно дал понять, что никаких сбоев в этом деле не потерпит. С другой стороны, он же вновь заявил о недопустимости фискального давления на бизнес и о необходимости создавать налоговые стимулы для привлечения инвестиций и развития реального сектора экономики.
Оперативные данные, обнародованные ведомством Александра Клименко, говорят о том, что налоговая система «тянет» доведенные Минфином показатели.
В частности, за первое полугодие 2012 года общие сборы в сводный бюджет составили 141,8 млрд. грн. По сравнению с предыдущим годом, поступления возросли на 13,6 млрд. грн. (10,6%). Конкретно в общий фонд госбюджета собрано 97,2 млрд. грн. Плановые задания Министерства финансов выполнены на 100,2%, объем дополнительно собранных средств составляет 177,6 млн. грн. И это при том, что, напомним, министерство дважды в этом году пересматривало планы в сторону увеличения, всего на 9,3 млрд. грн.
Отметим, что ГНСУ не стремилась «по-стахановски» перевыполнять контрольные цифры – расхождение с прогнозом на доли процента можно рассматривать как практическую реализацию идей руководителя налоговой службы Александра Клименко, который на заседании КМУ в феврале заявлял, что точность прогнозов важнее впечатляющих показателей превышения запланированных сборов.
Следует, однако, учитывать, что рост ВВП в текущем году составил около 2% (данные НБУ и Госстата). Налоговая динамика, как и в прошлом году, превышает общую динамику замедлившегося роста национальной экономики. Причины этого опережения трактуются по-разному и являются темой отдельной дискуссии. С одной стороны, это повод заподозрить усиление пресловутого фискального давления, и отдельные заявления с такими меседжами прозвучали.
С другой – сами налоговики объясняют эту тенденцию детенизацией экономики. К примеру, поступления акцизных сборов возросли на 10,8%, в первую очередь за счет того, что объемы реализации ликеро-водочной продукции увеличились на 16,2%. Напомним, в начале года шла бурная дискуссия, сможет (и захочет ли!) налоговая служба решительно атаковать подпольный рынок «паленой» водки и других алкогольных напитков. Глава ведомства Александр Клименко публично обещал «крестовый поход» против теневых оптовиков. Судя по приведенным цифрам, определенных успехов в этом направлении добиться удалось.
Кстати, немалую лепту внес и созданный (впрочем, процесс еще идет) Центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков. Ведущие корпорации уже начали переводить в новую структуру, и в результате обещанного «индивидуального сопровождения» за пять месяцев 2012 года подопечные нового подразделения выдали на-гора половину сборов в государственный бюджет – 43,8 млрд. грн.
Более свежие сведения пока отсутствуют, но есть ненулевая вероятность, что удельный вес поступлений от ведущих ФПГ будет возрастать и далее. Особенно с учетом международного сотрудничества ГНСУ в области формирования стандартов «трансфертного ценообразования». Александр Клименко, кстати, на днях заявил о том «точка прибыли» всех транснациональных корпораций, которые имеют производственные мощности в Украине, должна быть в нашей стране. По всей видимости, налоговая активизируется в вопросе перекрытия оффшорных лазеек для вывода капитала.
Впрочем, конечно, все вышесказанное будет справедливо только при условии, что в правящей команде есть понимание той простой истины, что бюджет все-таки – не резиновый, и перегружать его расходами, без которых можно обойтись, не следует. Любая домохозяйка со стажем подтвердит: грамотно потратить деньги – не менее сложно, чем заработать…
Марина Марченко