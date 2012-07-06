Золотовалютные резервы НБУ в июне сократились на 4,7%

Международные валютные резервы НБУ в июне т.г. сократились на 4,7%, или на 1,441 млн долл. - до 29,318 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

“Изменение объемов резервов в основном обусловлено выплатами правительства по внешним обязательствам Украины, - говорится в сообщении, обнародованном на сайте регулятора. - В частности, в июне правительство Украины погасило кредит и проценты по ним Банка ВТБ объемом 1,1 млрд долл. и еврооблигации Украины (в основном выпущенные до 2007 года) на сумму почти 600 млн долл”.

Сальдо интервенций Нацбанка на межбанковском валютном рынке было отрицательным на уровне 704 млн долл.

По данным регулятора, за январь-май резервы сократились на 7,8%, или на 2,477 млрд долл.

В том числе, резервы в иностранной валюте на конец июня составили 27,628 млрд долл., золото — 1,670 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году золотовалютные резервы НБУ уменьшились на 8% - до 31,795 млрд долл.