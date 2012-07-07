Хмельницкая область в этом году получит 92,6 млн грн в рамках Киотского протокола

14:46, 07 июля 2012
Финансы
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В этом году Хмельницкая область получит 92,6 млн грн в рамках Киотского протокола.

Об этом корреспонденту УНИАН в комментарии сообщил глава Хмельницкого областного совета Николай Дерикот.

Он пояснил, что эти средства пойдут на объекты социальной сферы, из них больше всего - на школы и больницы. В частности, 5 млн грн получит хирургическое отделение Ярмолинецкой районной больницы на замену окон и утепление фасадов; капитальный ремонт корпуса №2 Хмельницкой областной больницы - 3,1 млн грн; замена окон и утепление фасадов Летичевской районной больницы и поликлиники - 8,4 млн грн.

“Раньше по этой программе Хмельницкая область не получала средств. Единственное, что поступали - это государственные субвенции на социально-экономическое развитие. За счет освоения денег в рамках Киотского протокола областные учреждения на 25-30% уменьшат потребление природного газа”, - сказал он.

Н.Дерикот отметил, что средства поступят в течение июля и сразу подрядные организации начнут ремонтные работы.

Всего, планируется провести реконструкцию 36 объектов социальной сферы Хмельницкой области.

Заказчиком работ выступает Государственное агентство экологических инвестиций Украины.

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