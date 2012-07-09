Суд Парижа отклонил требования компании Sinequanon Invest к Украине

Хозяйственный суд г. Париж (Франция) принял решение по иску компании Sinequanon Invest (Люксембург) к государству Украина, согласно которому компании Sinequanon Invest полностью отказано в удовлетворении исковых требований в размере 21 млн 789,106 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

По словам министра юстиции Украины Александра Лавриновича, компания Sinequanon Invest обратилась в Хозяйственный суд г. Париж в ноябре 2011 года с требованием о взыскании с государства Украина суммы исковых требований в размере 21,7 млн долл.

Кроме того, компания Sinequanon Invest для обеспечения своих исковых требований просила суд наложить арест на финансовые активы и ценные бумаги, которыми владеет государство Украина во Франции.

Рассмотрев требования истца, суд 1 июня 2012 года отказал в удовлетворении исковых требований. Решение суда позволило предотвратить взыскание из государственного бюджета суммы исковых требований в размере более 21 млн. долл., отметил министр юстиции.

А. Лавринович также сообщил, что защиту интересов государства осуществляло Министерство юстиции Украины и юридический советник государства Украина в данном деле - международная юридическая фирма Foley Hoag AARPI.